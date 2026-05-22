SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sonova von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Sonova eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sonova-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Sonova-Aktie letztlich bei 311,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32,103 Sonova-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 6 548,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 204,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,51 Prozent.

Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 12,05 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at