Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Sonova-Anlage unter der Lupe
|
22.05.2026 10:04:00
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sonova von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Sonova-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Sonova-Aktie letztlich bei 311,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32,103 Sonova-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.05.2026 6 548,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 204,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,51 Prozent.
Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 12,05 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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