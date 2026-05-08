SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sonova von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sonova-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Sonova-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sonova-Anteile an diesem Tag 253,50 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sonova-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,394 Sonova-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 71,52 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 07.05.2026 auf 181,30 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 28,48 Prozent.

Am Markt war Sonova jüngst 10,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at