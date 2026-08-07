SPI-Titel Sonova-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Sonova von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sonova-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Sonova-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Sonova-Aktie bei 235,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,243 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 233,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 991,94 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 0,81 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Sonova bezifferte sich zuletzt auf 13,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at