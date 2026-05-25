SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.05.2025 wurden Stadler Rail-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Stadler Rail-Aktie bei 20,52 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investierten, hätten nun 48,733 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.05.2026 1 038,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,30 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent.

Der Börsenwert von Stadler Rail belief sich jüngst auf 2,13 Mrd. CHF. Der Stadler Rail-Börsengang fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at