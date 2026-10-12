Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Hochrechnung
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12.10.2026 10:03:45
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Stadler Rail-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Stadler Rail-Papier bei 19,79 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,053 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 153,61 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,61 Prozent zugenommen.
Alle Stadler Rail-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,04 Mrd. CHF. Stadler Rail-Anteile wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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