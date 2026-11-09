SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.11.2025 wurde die Stadler Rail-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Stadler Rail-Anteile letztlich bei 18,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Stadler Rail-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,476 Stadler Rail-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 678,07 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 06.11.2026 auf 31,38 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 67,81 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd. CHF. Das Stadler Rail-IPO fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Stadler Rail-Aktie lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at