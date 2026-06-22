SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Stadler Rail-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Stadler Rail-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Stadler Rail-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,49 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 513,084 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.06.2026 auf 23,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 800,92 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,01 Prozent gesteigert.

Stadler Rail wurde am Markt mit 2,30 Mrd. CHF bewertet. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Stadler Rail-Papier bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at