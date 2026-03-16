SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien verlieren können.

Die Stadler Rail-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,14 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,167 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40,55 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Anteils am 13.03.2026 auf 18,71 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,45 Prozent verringert.

Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 1,87 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der Stadler Rail-Papiere fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at