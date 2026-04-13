SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Stadler Rail-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Stadler Rail-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Stadler Rail-Anteile bei 44,66 CHF. Bei einem Stadler Rail-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,391 Stadler Rail-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.04.2026 gerechnet (21,20 CHF), wäre die Investition nun 474,70 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 52,53 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail belief sich zuletzt auf 2,12 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie ging am 12.04.2019 an die Börse SWX. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at