Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Stadler Rail-Investment im Blick
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden Stadler Rail-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Stadler Rail-Papier bei 21,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 476,190 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 19,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 342,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,57 Prozent verringert.
Alle Stadler Rail-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,96 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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