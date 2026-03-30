SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Stadler Rail-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Stadler Rail-Papier bei 21,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 476,190 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 19,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 342,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,57 Prozent verringert.

Alle Stadler Rail-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,96 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at