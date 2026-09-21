SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stadler Rail-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Stadler Rail-Aktie Anlegern gebracht.

Am 21.09.2023 wurde die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Stadler Rail-Papier bei 35,26 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,836 Stadler Rail-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,46 CHF, da sich der Wert eines Stadler Rail-Papiers am 18.09.2026 auf 29,78 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,54 Prozent verringert.

Stadler Rail wurde am Markt mit 2,98 Mrd. CHF bewertet. Am 12.04.2019 wagte die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie belief sich damals auf 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at