SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stadler Rail-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Stadler Rail-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Stadler Rail-Anteile an diesem Tag bei 40,94 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,443 Stadler Rail-Aktien. Die gehaltenen Stadler Rail-Aktien wären am 21.11.2025 47,80 CHF wert, da der Schlussstand 19,57 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 52,20 Prozent gleich.

Stadler Rail erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,96 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Papiers fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at