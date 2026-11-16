Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Langfristige Investition
|
16.11.2026 10:03:29
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Stadler Rail-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Stadler Rail-Papier an diesem Tag bei 33,42 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Stadler Rail-Papier investiert hätte, befänden sich nun 299,222 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 30,88 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 239,98 CHF wert. Damit wäre die Investition um 7,60 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte Stadler Rail einen Börsenwert von 3,09 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 wagte die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Stadler Rail-Papiers lag damals bei 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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