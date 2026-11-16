SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde das Stadler Rail-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Stadler Rail-Papier an diesem Tag bei 33,42 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Stadler Rail-Papier investiert hätte, befänden sich nun 299,222 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 30,88 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 239,98 CHF wert. Damit wäre die Investition um 7,60 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Stadler Rail einen Börsenwert von 3,09 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 wagte die Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Stadler Rail-Papiers lag damals bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at