SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Stadler Rail bedeutet

Am 25.09.2020 wurden Stadler Rail-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,38 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,675 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 34,86 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,26 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,74 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Stadler Rail eine Börsenbewertung in Höhe von 3,49 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie ging am 12.04.2019 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Stadler Rail-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at