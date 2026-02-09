Stadler Rail Aktie

Stadler Rail für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181

Stadler Rail-Investmentbeispiel 09.02.2026 10:04:28

SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Die Stadler Rail-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Stadler Rail-Papier an diesem Tag 36,22 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Stadler Rail-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,609 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 21,04 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 580,89 CHF wert. Damit wäre die Investition 41,91 Prozent weniger wert.

Am Markt war Stadler Rail jüngst 2,10 Mrd. CHF wert. Das Stadler Rail-Papier wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Die Stadler Rail-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Stadler Rail 23,18 0,43% Stadler Rail

