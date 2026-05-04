SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Stadler Rail-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,02 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 27,012 Stadler Rail-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 614,80 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 30.04.2026 auf 22,76 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 38,52 Prozent.

Der Börsenwert von Stadler Rail belief sich jüngst auf 2,28 Mrd. CHF. Das Stadler Rail-Papier wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at