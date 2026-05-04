Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Frühe Anlage
|
04.05.2026 10:03:41
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Stadler Rail-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 37,02 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 27,012 Stadler Rail-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 614,80 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 30.04.2026 auf 22,76 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 38,52 Prozent.
Der Börsenwert von Stadler Rail belief sich jüngst auf 2,28 Mrd. CHF. Das Stadler Rail-Papier wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Stadler Rail-Aktie wurde der Erstkurs mit 42,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stadler Rail
Analysen zu Stadler Rail
Aktien in diesem Artikel
|Stadler Rail
|25,44
|2,58%