SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Stadler Rail-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Stadler Rail-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Stadler Rail-Anteile bei 38,90 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25,707 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.07.2026 652,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 25,40 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,70 Prozent eingebüßt.

Alle Stadler Rail-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,54 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Stadler Rail-Anteils fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des Stadler Rail-Papiers bei 42,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at