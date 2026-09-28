Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Hochrechnung
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 5 Jahren eingebracht
Die Stadler Rail-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,54 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,947 Anteilen. Die gehaltenen Stadler Rail-Papiere wären am 25.09.2026 776,86 CHF wert, da der Schlussstand 29,94 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,31 Prozent abgenommen.
Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 2,99 Mrd. CHF beziffert. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag des Stadler Rail-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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