SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Stadler Rail-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,54 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,947 Anteilen. Die gehaltenen Stadler Rail-Papiere wären am 25.09.2026 776,86 CHF wert, da der Schlussstand 29,94 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,31 Prozent abgenommen.

Der Stadler Rail-Wert an der Börse wurde auf 2,99 Mrd. CHF beziffert. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag des Stadler Rail-Papiers an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie lag beim Börsengang bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at