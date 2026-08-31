Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Rentable Stadler Rail-Investition?
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31.08.2026 10:03:47
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Stadler Rail von vor 5 Jahren bedeutet
Das Stadler Rail-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Stadler Rail-Aktie an diesem Tag 39,68 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Stadler Rail-Aktie investierten, hätten nun 2,520 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Stadler Rail-Aktie auf 30,28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,31 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 76,31 CHF entspricht einer negativen Performance von 23,69 Prozent.
Stadler Rail erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,03 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie ging am 12.04.2019 an die Börse SWX. Ihren ersten Handelstag begann die Stadler Rail-Aktie bei 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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