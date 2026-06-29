SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stadler Rail-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 29.06.2023 wurden Stadler Rail-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 34,40 CHF. Bei einem Stadler Rail-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,907 Stadler Rail-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Stadler Rail-Papiere wären am 26.06.2026 67,15 CHF wert, da der Schlussstand 23,10 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 32,85 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Stadler Rail betrug jüngst 2,31 Mrd. CHF. Der Stadler Rail-Börsengang fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das Stadler Rail-Papier bei 42,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at