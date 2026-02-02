Stadler Rail Aktie
WKN DE: A2ACPS / ISIN: CH0002178181
|Performance unter der Lupe
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte eine Stadler Rail-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Stadler Rail-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Stadler Rail-Aktie letztlich bei 20,30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,926 Stadler Rail-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 30.01.2026 97,59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,81 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,41 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail bezifferte sich zuletzt auf 1,98 Mrd. CHF. Der Stadler Rail-Börsengang fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Das Stadler Rail-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
