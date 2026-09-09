StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|StarragTornos-Investment
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StarragTornos von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das StarragTornos-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 31,80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investierten, hätten nun 3,145 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 35,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,32 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 11,32 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von StarragTornos belief sich zuletzt auf 191,39 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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