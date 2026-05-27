SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem StarragTornos-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der StarragTornos-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 52,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die StarragTornos-Aktie investiert, befänden sich nun 1,923 StarragTornos-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen StarragTornos-Anteile wären am 26.05.2026 61,35 CHF wert, da der Schlussstand 31,90 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,65 Prozent abgenommen.

Am Markt war StarragTornos jüngst 177,33 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at