StarragTornos Aktie

StarragTornos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

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StarragTornos-Anlage unter der Lupe 14.10.2026 10:05:04

SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 200,000 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 7 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 35,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 30,00 Prozent.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich jüngst auf 190,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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