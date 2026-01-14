StarragTornos Aktie

StarragTornos

WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

StarragTornos-Anlage 14.01.2026 10:03:57

SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätte eine Investition in StarragTornos von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in StarragTornos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die StarragTornos-Aktie an diesem Tag bei 40,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 246,305 StarragTornos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 30,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 512,32 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,88 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von StarragTornos bezifferte sich zuletzt auf 168,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

