StarragTornos Aktie

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WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

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Langfristige Performance 15.04.2026 10:04:18

SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren StarragTornos-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das StarragTornos-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 46,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,151 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des StarragTornos-Papiers auf 34,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,19 CHF wert. Mit einer Performance von -25,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am Markt war StarragTornos jüngst 185,35 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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