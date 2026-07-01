StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Profitable StarragTornos-Investition?
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 5 Jahren verloren
StarragTornos-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die StarragTornos-Aktie bei 44,60 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die StarragTornos-Aktie investiert, befänden sich nun 224,215 StarragTornos-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 7 107,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 31,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 28,92 Prozent vermindert.
StarragTornos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 172,36 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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