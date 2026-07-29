StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Lukratives StarragTornos-Investment?
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem StarragTornos-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden StarragTornos-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die StarragTornos-Aktie an diesem Tag 48,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,083 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2026 auf 34,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,04 CHF wert. Mit einer Performance von -28,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
StarragTornos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 187,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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