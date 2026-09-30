SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in StarragTornos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 30.09.2016 wurden StarragTornos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 56,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,786 StarragTornos-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen StarragTornos-Aktien wären am 29.09.2026 62,32 CHF wert, da der Schlussstand 34,90 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,68 Prozent verringert.

Am Markt war StarragTornos jüngst 182,63 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at