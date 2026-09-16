StarragTornos Aktie
WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068
|Performance unter der Lupe
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das StarragTornos-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,868 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der StarragTornos-Aktie auf 33,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 622,64 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,74 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von StarragTornos bezifferte sich zuletzt auf 183,29 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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