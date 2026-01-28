SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die StarragTornos-Aktie gebracht.

Die StarragTornos-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die StarragTornos-Aktie an diesem Tag bei 39,80 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die StarragTornos-Aktie investiert, befänden sich nun 25,126 StarragTornos-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 30,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 756,28 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,37 Prozent abgenommen.

Alle StarragTornos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 166,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at