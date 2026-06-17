SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StarragTornos von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die StarragTornos-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der StarragTornos-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 33,50 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,985 StarragTornos-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (32,50 CHF), wäre die Investition nun 97,01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,99 Prozent verringert.

Der Börsenwert von StarragTornos belief sich zuletzt auf 178,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at