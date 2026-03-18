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StarragTornos Aktie

StarragTornos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908306 / ISIN: CH0002361068

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Lukrativer StarragTornos-Einstieg? 18.03.2026 10:04:50

SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen StarragTornos-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der StarragTornos-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren StarragTornos-Anteile an diesem Tag 46,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 217,391 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.03.2026 7 000,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 32,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,00 Prozent verringert.

Am Markt war StarragTornos jüngst 175,12 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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