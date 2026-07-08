SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in StarragTornos von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 43,75 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,286 StarragTornos-Aktien. Die gehaltenen StarragTornos-Aktien wären am 07.07.2026 76,80 CHF wert, da der Schlussstand 33,60 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 23,20 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte StarragTornos einen Börsenwert von 179,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at