SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte eine StarragTornos-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden StarragTornos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47,60 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die StarragTornos-Aktie investierten, hätten nun 2,101 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 73,53 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 26,47 Prozent.

Der Marktwert von StarragTornos betrug jüngst 190,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at