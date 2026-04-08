SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in StarragTornos gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem StarragTornos-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die StarragTornos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 227,273 Anteilen. Die gehaltenen StarragTornos-Aktien wären am 07.04.2026 7 704,55 CHF wert, da der Schlussstand 33,90 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 22,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von StarragTornos belief sich zuletzt auf 179,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at