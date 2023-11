SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Straumann-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Straumann-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 107,40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,311 Straumann-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 060,99 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 09.11.2023 auf 113,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,10 Prozent.

Straumann markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at