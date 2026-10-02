Straumann Aktie

Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

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Frühe Anlage 02.10.2026 10:04:08

SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Straumann-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Straumann-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 87,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Straumann-Aktie investiert, befänden sich nun 113,895 Straumann-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 425,97 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 01.10.2026 auf 91,54 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,26 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Straumann zuletzt 14,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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