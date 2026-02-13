SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Straumann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Straumann-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Straumann-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 350,877 Straumann-Papiere. Die gehaltenen Straumann-Papiere wären am 12.02.2026 34 561,40 CHF wert, da der Schlussstand 98,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +245,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Straumann-Wert an der Börse wurde auf 15,69 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at