Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Straumann-Investment im Blick
|
28.08.2026 10:03:39
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Straumann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Straumann-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,494 Straumann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Papiere wären am 27.08.2026 229,88 CHF wert, da der Schlussstand 92,18 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 129,88 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Straumann einen Börsenwert von 14,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
28.08.26
|Aufschläge in Zürich: SLI klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Zürich: Börsianer lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
28.08.26
|SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Straumann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI aktuell (finanzen.at)
|
26.08.26
|Gewinne in Zürich: So performt der SLI am Mittag (finanzen.at)
|
25.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Straumann Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Straumann Holding AG
|99,10
|0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.