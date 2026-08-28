SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Straumann-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Straumann-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 40,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,494 Straumann-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Straumann-Papiere wären am 27.08.2026 229,88 CHF wert, da der Schlussstand 92,18 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 129,88 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Straumann einen Börsenwert von 14,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at