Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Profitable Straumann-Investition?
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08.05.2026 10:03:59
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Straumann-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 36,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 272,851 Straumann-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 23 405,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,78 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 134,05 Prozent gesteigert.
Straumann war somit zuletzt am Markt 13,98 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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