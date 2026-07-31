SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Investoren gebracht.

Am 31.07.2016 wurden Straumann-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 37,03 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Straumann-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 270,088 Straumann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27 508,44 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 30.07.2026 auf 101,85 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 27 508,44 CHF, was einer positiven Performance von 175,08 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Straumann eine Marktkapitalisierung von 16,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at