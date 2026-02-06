Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Frühes Investment
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren gekostet
Am 06.02.2021 wurde das Straumann-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 108,10 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 9,251 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 906,38 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 05.02.2026 auf 97,98 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,36 Prozent abgenommen.
Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,64 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
06.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
06.02.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Straumann Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Straumann Holding AG
|109,20
|2,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.