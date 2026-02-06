SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Straumann-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 06.02.2021 wurde das Straumann-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Straumann-Papier bei 108,10 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 9,251 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 906,38 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 05.02.2026 auf 97,98 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,36 Prozent abgenommen.

Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at