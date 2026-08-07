SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Straumann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Straumann-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Straumann-Anteile bei 102,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,977 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,80 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 06.08.2026 auf 102,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,20 Prozent verringert.

Alle Straumann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at