Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Lukrativer Straumann-Einstieg?
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Straumann-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren
Am 04.09.2025 wurde das Straumann-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Straumann-Anteile bei 94,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,571 Straumann-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 004,44 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 03.09.2026 auf 95,02 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,44 Prozent vermehrt.
Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
10:03
|SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Straumann-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mittags in Grün (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
02.09.26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
02.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
02.09.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Straumann Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Straumann Holding AG
|99,60
|-1,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.