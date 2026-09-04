SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätte eine Straumann-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.09.2025 wurde das Straumann-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Straumann-Anteile bei 94,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,571 Straumann-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 004,44 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 03.09.2026 auf 95,02 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,44 Prozent vermehrt.

Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at