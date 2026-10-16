Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Performance unter der Lupe
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Straumann-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Straumann-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Straumann-Aktie bei 180,65 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,536 Straumann-Aktien. Die gehaltenen Straumann-Aktien wären am 15.10.2026 520,79 CHF wert, da der Schlussstand 94,08 CHF betrug. Damit wäre die Investition 47,92 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Straumann bezifferte sich zuletzt auf 14,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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