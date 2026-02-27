SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Straumann-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Straumann-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 127,15 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Straumann-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,865 Straumann-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 92,36 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 726,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,36 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Straumann einen Börsenwert von 14,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at