Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Performance unter der Lupe
|
26.12.2025 10:03:34
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Straumann-Anteilen via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 114,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 87,527 Straumann-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (92,86 CHF), wäre das Investment nun 8 127,79 CHF wert. Damit wäre die Investition um 18,72 Prozent gesunken.
Alle Straumann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
