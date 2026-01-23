Straumann Aktie

Rentable Straumann-Anlage? 23.01.2026 10:04:02

SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Straumann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Straumann-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Straumann-Aktie betrug an diesem Tag 129,35 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Straumann-Aktie investiert hat, hat nun 77,310 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.01.2026 7 574,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 97,98 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,25 Prozent.

Der Börsenwert von Straumann belief sich jüngst auf 15,80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

