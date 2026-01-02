Straumann Aktie
WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666
|Profitables Straumann-Investment?
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Straumann-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Straumann-Aktie bei 105,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 94,697 Straumann-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 850,38 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Anteils am 30.12.2025 auf 93,46 CHF belief. Damit wäre die Investition 11,50 Prozent weniger wert.
Alle Straumann-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
